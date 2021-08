In Israel steigt der Druck auf Ungeimpfte: Neuer Lockdown droht

Der Druck auf fast eine Million Ungeimpfte steigt. Nicht allein durch staatliche Auflagen, sondern vermehrt durch private Stellen wie etwa Arbeitgeber. Trotzdem sinkt die Zahl der Impfverweigerer nur langsam.

Doch die meisten Epidemiologen setzen weiter auf Impfungen statt auf Lockdown. „Er ist keine wirkliche Bremse“, so Tal Brosh, Chef der Pandemie-Beratergruppe der Regierung, „letztlich werden doch so gut wie alle mit dem Virus in Kontakt kommen. Ungeimpfte wie Geimpfte. Die aber haben es dann deutlich leichter.“

Es steigt die Zahl der Neuansteckungen wie auch der Intensivpatienten. Aber die Zahl der Toten steigt nicht parallel.

Am Montag öffneten die orthodoxen Schulen in Israel ihre Tore. Bis zum Beginn des allgemeinen Schuljahres am 1. September sollen hier Schutzmaßnahmen für Schulkinder in einer Art Probelauf geprüft werden.

Der erste Tag endete gleich im Chaos: Kaum ein Schulleiter war über die angekündigten Schnelltests für Schüler und Lehrer im Bilde.

Bleibt noch die Schwachstelle Flughafen. Israel verschärfte die Reiseauflagen für fast 100 „orangene“ Länder. Von den verbliebenen zehn „grünen“ Staaten lassen sieben keine Israelis einreisen. So bleiben nur drei Staaten für Israelis offen – darunter Österreich.

Norbert Jessen, ISRAEL