Doch NSO ist nur die zufällig aufgetauchte Spitze eines Eisbergs. Den Nachschub an Fachkräften für Israels Cyber-Industrie liefern die Armee und die Einheit 8200, und die hat sich ihre Spezialisten in den Gebieten gezüchtet, die für sie wichtig sind: Aufklärung, Spionageabwehr, elektronische Kriegsführung.

Rasant wachsender Markt

Neben 8200 sind es heute kleinere Abteilungen, die für spezielle Aufgaben eingesetzt werden, etwa das Hacken von Computer- und Handynetzwerken. NSO, so erläutert es der israelische Experte Israel Bachar gegenüber CNN, ist nur eine von vielen Unternehmen auf dem rasant wachsenden Markt für Cyber-Spionage: „NSO liefert ein Werkzeug, aber es gibt sehr viele Werkzeuge“.

Einer der wichtigsten Förderer der Branche war Israels langjähriger Premier Netanyahu. Moderne Industriestaaten, so meinte er auf einer internationalen Messe für Cyber-Sicherheit, müssten sich gegen Hacker-Angriffe verteidigen können: „Das ist ein unaufhörliches Wettrennen, und der Ausgang ist unsicher. Wir aber müssen an der Spitze sein – und an der Spitze bleiben.“