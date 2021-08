Iran: Ein neuer Präsident und eine neue Krise dem Westen

Niemand erfuhr, wer die Bewaffneten waren, oder was sie eigentlich an Bord des Tankers „Asphalt Princess“, der am Dienstag den Oman ansteuerte, wollten. Ohnehin war die Sache nach ein paar Stunden vorbei. Politisch gingen die Wogen trotzdem hoch. Die Regierung in London verdächtigte den Iran als Drahtzieher der offensichtlich abgeblasenen Entführung, in Washington unterstellte man Teheran ein „verstörendes Muster von Kriegslust“.