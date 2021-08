Der Schattenkrieg zwischen Israel und dem Iran

Zwar bestreitet der Iran in beiden Fällen jegliche Beteiligung. Washington, London und Jerusalem aber machen den Iran zumindest für den Drohnenangriff offiziell verantwortlich. Israels Regierung soll alle Vorbereitungen für einen Gegenschlag getroffen haben.

Mit welchen Waffen der geführt wird, lässt sich auch von Experten schwer abschätzen. Israel hat in den vergangenen Monaten demonstriert, dass es den Iran an vielen Orten und mit den unterschiedlichsten Waffen treffen kann. Zuletzt wurden iranische Tanker, die Öl nach Syrien und zum verbündeten Assad-Regime transportieren sollten, noch im Hafen lahm gelegt. Mehrfach hat die israelische Luftwaffe punktgenaue Luftangriffe auf iranische Milizen in Syrien, oder im Libanon durchgeführt. Wie empfindlich die Iraner dabei getroffen wurden, zeigen allein die wütenden Reaktionen und Racheschwüre aus Teheran.

Die Ermordung von Qassem Soleimani, des im Iran heldenhaft verehrten Führers einer Eliteeinheit der Revolutionsgarden, im Vorjahr sollen zwar US-Drohnen ausgeführt haben. Die Bewegungsdaten des Milizchefs aber lieferte die israelische Aufklärung.