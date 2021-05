In diesen europäischen Ländern wütet Corona noch besonders heftig

"Raus aus der Lockdowntristesse, rein in den Urlaub", soll es schon bald für viele heißen. Doch während sich in einigen Ländern die Touristiker angesichts sinkender Neuinfektions-Zahlen die Hände reiben, schießen die Infektionen in anderen in die Höhe. Der KURIER hat sich die fünf Corona-Hotspots Europas angesehen:

Zypern

Für Touristen aus 65 Staaten will Zypern ab dem 10. Mai die Einreise erleichtern, mit Impfung oder negativem Corona-Test soll es dann möglich sein, das Land ohne Quarantäne zu betreten. Grundsätzlich gute Nachrichten, dennoch liegt Zypern derzeit an der Spitze der EU, was die 14-Tage Inzidenz bei Neuinfektionen betrifft. Das Land hält derzeit bei mehr als 1.200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen (zum Vergleich: Österreich hat 354.6). Allerdings hat Zypern kürzlich seine Testkapazitäten ordentlich ausgebaut, die Tests seit Februar mehr als verfünffacht.