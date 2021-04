Frankreichs Ex-Generäle warnen vor Bürgerkrieg und Islamismus

Präsident Emmanuel Macron solle sich fragen, was Generäle dazu treibe, sich in dieser Weise zu äußern. Laut Franceinfo stehen einige Unterzeichner des Textes ihrer Le Pens Partei Rassemblement National nahe oder sind für sie bei Wahlen angetreten. Sie habe den Brief aber nicht initiiert, so Le Pen.

Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly hatte den Text zuvor als „unverantwortlich“ bezeichnet. Linksaußen-Politiker Jean-Luc Melenchon sieht in dem Brief einen „Aufruf zum Aufstand“. Er forderte, noch aktive Militärs, die den Brief unterstützen, aus dem Militär zu entfernen. Die Unterzeichner des Briefes werden nach Angaben von Valeurs Actuelles von etwa „hundert hohen Offizieren und mehr als tausend weiteren Militärangehörigen“ unterstützt.