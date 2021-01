Impfweltmeister Israel - und dennoch Lockdown

Doch zugleich wächst auch die Ungeduld der Bevölkerung im Lockdown. Sie zeigt sich im Straßenverkehr, der trotz Lockdown von Tag zu Tag zunimmt – die Leute wollen arbeiten oder einfach raus. Oder in den sozialen Netzen: Video-Clips zeigen, wie „selektiv“ Verbote verhängt werden. Mit Bildern aus der Filiale einer Supermarkt-Großkette, die in ihren Hallen „Nahrungsmittel“ verkaufen darf. In der aber auch Kleider und Spielzeug verkauft werden. Während gleichzeitig Hunderte Geschäfte im Einzelhandel Konkurs anmelden müssen. Zudem dürfen auf Märkten mit „Kundenverkehr an der frischen Luft“ keine Lebensmittel verkauft werden – was ebenfalls für Unmut sorgt.

Chefärzte gege Lockdown

Das Verständnis der Bevölkerung geht verloren. Denn von den mehr als 20 Chefärzten des Landes hält keiner einen umfassenden Lockdown noch für notwendig. Die Lage auf den Intensivstationen sei nicht mehr kritisch.

Impfnotstand bei Palästinensern

Und die Palästinenser? Auch im Westjordanland und im Gazastreifen ist die Lage in den Krankenhäusern noch unter Kontrolle. Mit den Impfungen aber hapert es. Der russische Impfstoff blieb letzte Woche aus, da der Transport über Jordanien nicht klappte. Jetzt will Israel die Kühltransporte übernehmen. Und dann sollen auch andere Impfstoffe verimpft werden.