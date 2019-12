2019: Wie der KURIER die Proteste in Hongkong erlebte

„ Agnes Chow verhaftet!“ – die Eilt-Meldung der South China Morning Post blinkt auf meinem Display auf. Das darf doch nicht wahr sein! Es ist noch nicht einmal zehn am Vormittag und die Hongkonger Polizei schnappt uns bereits den zweiten Interviewpartner vor der Nase weg.

Ich drücke die Zigarette aus und gehe wieder in das kleine Café in Mongkok, einem Hongkonger Stadtviertel. An kleinen Tischen sitzen Anzugträger, schlürfen ihren Kaffee.