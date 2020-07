Im Schatten von Corona: USA zittern vor den Feiern zum 4. Juli

Feuerwerke, Feierlichkeiten, Paraden. Der vierte Juli ist den US-Amerikanern ein heiliger Tag, der Tag ihrer Unabhängigkeit. Doch – wie so vieles – ist dieses Jahr alles anders. Das Corona-Virus wütet wie nie zuvor in den Vereinigten Staaten. Mit mehr als 55.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden mussten die USA einen traurigen Rekord vermelden. Und die Fälle steigen weiter an. Vielerorts wurden Veranstaltungen abgesagt - beispielsweise in Los Angeles. Das Großfeuerwerk in New York wurde auf mehrere Tage verteilt, um zu verhindern, dass wie sonst üblich Zehntausende an den Flussufern der Stadt gemeinsam das Spektakel anschauen.

In Anbetracht der schlimmen Lage vollziehen sogar Staaten wie Texas überraschende Kehrtwenden: Gouverneur Greg Abbott ordnete am Donnerstag eine Maskenpflicht für alle Bezirke mit 20 oder mehr Corona-Fällen an. Damit könne die Ausbreitung des Virus nicht nur verlangsamt, sondern auch die Wirtschaft am Laufen gehalten werden, erklärte Abbott. Er folgte damit der Linie von mehr als einem Dutzend Bundesstaaten. Der Schritt war dennoch bemerkenswert. Abbott hatte im Juni noch gesagt: "Die Regierung kann nicht vorschreiben, dass Einzelpersonen Gesichtsmasken tragen müssen."