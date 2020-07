Fanshop "leergekauft": TikTok-User trollen Trump erneut

Weiterhin ist US-Präsident Donald Trump Zielscheibe von Usern der Social-Media-Plattform TikTok. Nachdem Tausende Gratistickets für Trumps Wahlkampfauftritt in einer Arena in Tulsa reserviert hatten - nur um Trumps Corona-Party fernzubleiben und für eine halbleeres Stadion zu sorgen - legten sie nun kräftig nach.

Neuester Trend: In Trumps Online-Store - dem "Trumpstore" - Merchandise-Artikel im Wert von tausenden Dollar in den Warenkorb legen. Macht das eine kritische Zahl an Personen über einen konstanten Zeitraum, gilt das Produkt als ausverkauft. Natürlich erwerben die "Trump-Trolle" weder Trump-Baseballs, noch Trump-Wasserflaschen, sondern sorgen nur dafür, das tatsächliche Trump-Fans online nichts aus der Produktpalette des Präsidenten kaufen können, weil die Dinge eben in anderer Menschen Warenkörbe lagern.