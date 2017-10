„Jetzt spricht die schweigende Mehrheit“, stellt die katalanische Schriftstellerin Nuria Amat, 67, zufrieden fest. Und bezieht sich auf die Großdemonstrationen im ganzen Land am Samstag. Zu diesen haben katalanische und spanische Unionisten aufgerufen, die sich gegen eine Abspaltung von Spanien wenden. Zehntausende versammelten sich unter anderem in Barcelona und Madrid. Ganz in weiß gekleidet forderten sie „Reden wir“. Heute wird es wieder eine ähnliche Kundgebung in der katalanischen Hauptstadt Barcelona geben.

Bei dem Referendum vom 1. Oktober hatten sich rund 90 Prozent der Katalanen für die Unabhängigkeit ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag bei 42 Prozent, denn die Gegner dieser Bestrebungen blieben der Abstimmung fern. Nuria Amat dazu: Alle Umfragen der vergangenen Jahre hätten ergeben, dass die Separatisten keine Mehrheit haben.

Dennoch bleibt die Regionalregierung unter ihrem Präsidenten Carles Puigdemont bei ihrem Kurs Richtung Eigenstaatlichkeit. Der 54-Jährige hatte versprochen, 48 Stunden nach der Veröffentlichung des Endergebnisses die Unabhängigkeit auszurufen – die offiziellen Zahlen wurden am Freitag präsentiert.

Da eine für Montag geplante Sitzung vom Verfassungsgerichtshof verboten wurde, sollen die Abgeordneten nun am Dienstag in Barcelona zusammentreten. Beobachter meinen, dass da die Unabhängigkeitserklärung präsentiert werden könnte.

Madrid hatte allerdings gedroht, dies mit allen Mitteln verhindern zu wollen. Verhandlungen oder Vermittlungen durch Dritte könne es nur dann geben, wenn die Abspaltungsdrohung vom Tisch sei.

Flächenbrand

Die Turbulenzen alarmieren auch die EU. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europa-Parlament, Manfred Weber, warnte vor einem „europäischen Flächenbrand“. Im Gespräch mit der Bildzeitung schloss er sogar eine neue Euro-Krise nicht aus, „wenn die katalanische Regierung den Konflikt weiter eskalieren lässt“.