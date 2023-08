Jetzt jagt ein Sonderermittler Joe Bidens Sohn

Ein Sonderermittler, der wird in den USA dann eingesetzt, wenn ein Fall politisch besonders heikel ist. Gegen Donald Trump ist mit Jack Smith ein solcher Sonderermittler seit Monaten im Einsatz, jetzt aber wird auch auf Hunter Biden, Sohn des US-PrĂ€sidenten, ein solcher Sonderermittler angesetzt. US-Justizminister Merrick Garland hat den schon bisher in dem Fall ermittelnden Staatsanwalt David C. Weiss zum Sonderermittler aufgewertet. Damit wird deutlich, dass die Untersuchungen gegen den PrĂ€sidentensohn und seine zahlreichen mutmaßlichen Korruptions- und BestechungsaffĂ€ren, vor allem in der Ukraine und in China, eine neue Brisanz bekommen.

