Hohe Militärs gehen auf Distanz zu Trump

Zum Wesenskern der Demonstranten, die aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten stammten und Polizeireformen und Anstrengungen gegen Rassismus forderten, drang er mit keinem Wort vor. Allein, den Vorwurf, die Demonstrationen in Hunderten Städten seien weitgehend das Werk von Chaoten und Anarchisten, versagt er sich.

Zaun ums Weiße Haus

In der Regierungszentrale herrschte das Wochenende Bunker-Mentalität. Sie wurde optisch und symbolisch verstärkt durch einen neuen, über zwei Meter hohen Metallzaun, der über fast sechs Kilometer in einem großzügigen Radius um das Weißen Haus hochgezogen wurde. Washingtons schwarze Bürgermeisterin Muriel Bowser konterte, indem sie den Platz vor dem Weißen Haus, der einst ein Umschlagplatz für Sklaven war, in „Black Lives Matter-Plaza“ umbenennen ließ.

Ex-Generäle gegen Trump

Auffällig war, dass die Sicherheitsorgane ihren zuletzt martialischen Auftritt zurückgefahren haben. Gepanzerte Militärfahrzeuge und Hundertschaften mit Helm und Schlagstock hielten sich meist im Hintergrund. Dahinter steckt zunehmender Unmut in Kreisen des Militärs, das sich nicht von Trump gegen die eigenen Bevölkerung in Stellung bringen lassen will. Ex-Generäle (Mattis, Mullen, Dempsey, etc.) hatten mit Trump gebrochen und ihm, ein in dieser Form beispielloser Akt, Verfassungsbruch vorgeworfen und indirekt seine Abwahl gefordert.