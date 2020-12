Heftiger Bruderzwist im Haus der europäischen Volkspartei

Der Vorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, Manfred Weber, greift die nationalistische Politik des ungarischen Premiers Viktor Orban frontal an. „Die immensen wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Umwälzungen sind mit einem national-populistischen Politikansatz oder einem Kulturkampf, wie ihn Ungarns Premier Orban gefordert hat, nicht zu bewältigen“, schrieb der CSU-Politiker in einem Gastbeitrag für die „Welt am Sonntag“.