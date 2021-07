Hauptsache weit weg: Wie europäische Staaten versuchen, die Zahl von Asylsuchenden zu senken

Von der EU-Kommission in Brüssel, die sich seit Jahren vergeblich mit einer Reform der europäischen Migrationspolitik müht, kommen in diese Richtung keine Vorschläge.

Statt dessen propagiert man: Schon an den EU-Grenzen, also in Griechenland, Italien, Spanien sollen die Ankommenden sofort einem Schnellverfahren unterzogen werden. Dort soll festgestellt werden, wer überhaupt einen Asylantrag stellen darf. Alle anderen Migranten müssten zurückgebracht werden.

Dazu sagen Athen, Rom und Madrid: Ja – aber nur, wenn die Flüchtlinge dann verpflichtend per Quote in Europa verteilt werden. „Und das wiederum lehnt die Mehrheit der EU-Staaten ab“, sagt Martin Hofmann.

Alles beim alten Patt also in Europa – während die Migrations- und Asylzahlen nach Abflauen der Pandemie wieder steigen.

Manche EU-Staaten bleiben da bei ihren schon bisher angewandten informellen Mitteln, um Asylwerber abzuschrecken oder loszuwerden: Da wird gemauert – wie in Ungarn. Da wird oft durchgewunken – wie in Italien. Oder besonders schlecht versorgt – wie oft in Frankreich oder Belgien.