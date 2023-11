13 israelische Hamas-Geiseln sollen am Sonntag freikommen

Ein Mann in Rafah im südlichen Gazastreifen trägt Säcke mit humanitärer Hilfe weg. Lastwagen mit Hilfsgütern wie Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten fuhren am 24. November über den ägyptischen Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen ein. Es war der größte humanitäre Konvoi, der seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der palästinensischen Hamas-Bewegung am 7. Oktober in das belagerte Gebiet einfuhr.