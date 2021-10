Hacker stehlen Computer-Codes für Grünen Pass

Codes, die für die Erstellung des europäischen Grünen Passes verwendet werden, sind gestohlen worden, so berichten italienische Medien. Damit könnten Programme zur Erstellung gefälschter Zertifikate im Internet in Umlauf gebracht werden. Welches Land und wie viele der Grünen Pässe betroffen sind, ist noch nicht klar. Doch erste Spuren führen nach Italien. Dort wächst eine landesweite Protestwelle gegen die bereits gültige 3G-Regel am Arbeitsplatz.

EU-Treffen

Auch die Anzahl und die Details zu den gestohlenen Codes sind noch nicht bekannt. Noch unklar ist, in welchem europäischen Land die Codes gestohlen worden seien. Untersuchungen seien im Gange, hieß es. Eine Reihe von Treffen auf europäischer Ebene zur Analyse der Lage sind bereits geplant.

3-G-Streit



Der Grüne Pass ist ein EU-weit lesbares Zertifikat, der für den 3G-Nachweis notwendig ist. Dafür muss man den QR-Code einscannen, der auf dem offiziellen Dokument heruntergeladen wird. In Italien muss der Grüne Pass seit dem 15. Oktober für den Zutritt zum Arbeitsplatz gezeigt werden.