Habeck: In diesem Jahr keine Rezession in Deutschland

Deutschland dĂŒrfte heuer nicht wie befĂŒrchtet in eine Rezession rutschen - die deutsche Regierung will ihre Konjunkturprognose leicht anheben. Sie rechnet fĂŒr 2023 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,2 Prozent, wie im Voraus in Regierungskreisen bestĂ€tigt wurde. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (GrĂŒne) stellt am Mittwoch in Berlin den Jahreswirtschaftsbericht vor.

Mitte Oktober hatte die deutsche Regierung vor allem wegen der Energiepreiskrise ihre Konjunkturprognose noch deutlich gesenkt. Damals erwartete sie, dass die Wirtschaft 2023 um 0,4 Prozent schrumpft.

Bereits Mitte Dezember hatte es allerdings aus Kreisen des deutschen Wirtschaftsministeriums geheißen, die wirtschaftliche Entwicklung werde besser ausfallen. Daran hĂ€tten die Entlastungspakete der Regierung sowie der milliardenschwere "Abwehrschirm" und die dazugehörigen Gas- und Strompreisbremsen einen wesentlichen Anteil.

Schon 2022 besser als befĂŒrchtet worden war

Im vergangenen Jahr wuchs Europas grĂ¶ĂŸte Volkswirtschaft nach vorlĂ€ufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts um 1,9 Prozent. DĂŒstere Prognosen angesichts von Ukraine-Krieg, Rekordinflation und Energiepreisschock erfĂŒllten sich nicht. FĂŒr 2023 hatten viele Institute vorhergesagt, dass die Wirtschaftsleistung schrumpft.