Während der Großteil Deutschlands am Montag 32 Jahre Wiedervereinigung feierte, wurde in Niedersachsen Wahlkampf gemacht: Kommenden Sonntag stehen Landtagswahlen an. Tendenziell stehen die Zeichen auf Rot-Grün, doch die Grünen sind in den letzten Umfragen etwas zurückgefallen.

Zeit für Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), zur Unterstützung auszurücken. Schließlich ist laut Beobachtern die Bundespolitik mitverantwortlich für den Stand der letzten Umfragen.

Habeck reiste also nach Hannover in den Biergarten "Nordkurve". Ein teurer Besuch, wie in den deutschen Medien anschließend diskutiert wurde.

Teurer Besuch

15.000 Euro für Sicherheitsmaßnahmen soll der Ministerbesuch die Grünen gekostet haben. Abgeschirmt von Bodyguards wurde Habeck in einen Hinterraum des Biergartens gebracht, wo er vor einer Handvoll Parteimitgliedern und einigen Journalisten seinen letzten Politik-Wandel – die vorübergehende Reaktivierung zweier Atomkraftwerke – erklärte.

Die restlichen Besucher mussten draußen warten; sie wurden – nach Taschenkontrollen – an Biertischen platziert und durfte den Auftritt des Ministers über eine Großbild-Leinwand verfolgen.