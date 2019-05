Gutes für das Klima „thun“: Wieder Demo mit Greta in Wien

In Kombination mit dem „Thunberg-Effekt“ – die junge Schwedin begeisterte schon am Dienstag beim „Climate Kirtag“ – rechnen die Organisatoren erneut mit massenhaftem Andrang. Neben dem Ruf nach Artenschutz möchte „Fridays for Future“-Mitinitiator Johannes Stangl bei der Demo seine Forderung nach dem Klimanotstand in Wien wiederholen.

Unterstützung bekommt er von den Initiativen „Scientists for Future“ und „Artists for Future“, die erstmals am freitägigen Klimastreik teilnehmen. Und natürlich von Thunberg, die ja bekanntlich schon seit letztem Sommer für das Klima streikt.