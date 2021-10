Grüne und FDP: Mehr als ein Flirt

Vor allem in der Sozial- und Finanzpolitik sind Freidemokraten und Grüne natürliche Gegner. FDP-Politiker wie Guido Westerwelle und Grünen-Frontmänner wie Joschka Fischer und Jürgen Trittin haben das einst in wechselseitigen Attacken vorexerziert.

Auch Christian Lindner und Robert Habeck stichelten in Talkshows regelmäßig gegeneinander. Legendär ist ihr Auftritt in der ARD-Sendung bei Anne Will 2019, wo sie wie ein Paar zankten („Darf ich einmal ausreden“; „Robert!“; „Du redest viel“).

Allerdings können die beiden einander durchaus leiden und kennen einander lange. Habeck hat als Minister in Schleswig-Holstein bereits eine Koalition mit der FDP verhandelt. Was sie noch verbindet: Beide sind die Gesichter ihrer Partei. Zwar versuchen die Grünen, Zweifel zu verwischen, wonach Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nach dem mäßigen Wahlergebnis geschwächt sei, aber die Berichte, dass Habeck in einer Regierung Vizekanzler werden soll, konterkarieren dies. Für ihn wäre es ein später Triumph. Dass er gerne die Kanzlerkandidatur übernommen hätte, ist bekannt: Er hat den Grünen einen neuen positiven Anstrich verpasst – und dazu beigetragen, dass sie zuletzt so erfolgreich waren.