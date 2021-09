Was hinter dem Königsmacher-Selfie von FDP und Grünen steckt

Politologe Merkel erwartet sich in künftigen Verhandlungen „harte Auseinandersetzungen“. Zentraler Streitpunkt könnten Steuern sein. Die Grünen wollen, dass der Staat den CO2-Ausstoß bepreist, die FDP vertraut auf die Preissteuerung des Marktes. Sie wollen Reiche besteuern. Das kommt für die Liberalen nicht infrage. Zu den inhaltlichen Streitpunkten kommt noch die Personalfrage hinzu: Beide Parteien spitzen auf das strategisch wichtige Finanzministerium.

Treffen könnte man sich dennoch bei einigen Themen. Etwa planen beide Parteien Investitionen in Bildung und in digitale Strukturen. Pensionen stehen bei beiden nicht an vorderster Stelle – vor allem auch deshalb, weil das Thema bei ihrer jeweiligen Wählerschaft erst in Jahrzehnten spannend wird.