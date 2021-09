Plötzlich Vizekanzler? Der heimliche Gewinner der deutschen Wahl

Wäre er der bessere Kandidat gewesen? Diese Frage diskutierten Grüne nur hinter vorgehaltener Hand. In Umfragen kam er bei einer breiteren Schicht an, allerdings war er in der Vergangenheit thematisch nicht immer sattelfest oder frei von Fehlern.

In den anstehenden Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen, die er mit Baerbock führen will, bringt er jedenfalls viel Erfahrung mit. Habeck hat in Schleswig-Holstein, wo er mehrere Jahre Minister- und Vize-Regierungschefs war, ein Bündnis mit der CDU und FDP auf den Weg gebracht („Jamaika“). Auch jetzt will er sich an den dortigen Gesprächsrunden orientieren – und das Trennende zunächst beiseitelassen. Vielmehr soll es um die Frage gehen: „Was können wir eigentlich gemeinsam gut machen.“