Klein, aber mächtig: FDP und Grüne entscheiden Regierungsbildung

Grüne und FDP, die zwei kleinen Parteien sind gerade die mächtigsten: Sie werden jetzt zur Regierungsbildung gebraucht und können den nächsten Kanzler bestimmen – entweder den Wahlsieger Olaf Scholz oder den Zweitplatzierten Armin Laschet. Er beharrt trotz Niederlage auf Sondierungen.

Für beide Optionen scheint sich FDP-Chef Lindner wenig begeistern zu können: „Weder die Union noch die SPD stehen für Aufbruch. Beide Parteien regieren lange.“ Genau aus dem Grund wollten SPD und Union 2017 selbst zunächst eine Große Koalition vermeiden. Also sondierten CDU/CSU mit FDP und Grüne zu „Jamaika“ – doch die Reise endete abrupt in einer Novembernacht. die FDP fühlte sich von der CDU/CSU nicht auf Augenhöhe behandelt. Also, beschloss Lindner „besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren“.

Bei den Grünen gab es danach viele hängende Gesichter, sie hätten gerne mitregiert. Immerhin: Man blieb über grün-gelbe Arbeitskreise stets in Kontakt. Im Bundestag arbeiteten sie ohnehin zusammen, etwa in U-Ausschüssen oder bei der Wahlrechtsreform. In puncto Datenschutz, Bürger- und Menschenrechte stehen sich Ökos und Liberale sehr nahe. Auch bei Bildung und Digitalisierung fordern beide mehr Tempo und Investitionen. Selbst den Klimawandel wollen nicht nur die Grünen bekämpfen. Hier trennt aber die Frage des „Wie“: Die Parteichefs Baerbock und Habeck wollen das mit staatlichen Regeln und Lockern der Schuldenbremse, die FDP beharrt auf dieser und findet, dass der Markt alles regelt.