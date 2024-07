Ein Absturz mit Ansage: Tories stehen vor historischer Niederlage

Die britischen Konservativen galten lang als die erfolgreichste Partei der Welt. Man nennt sich „natural party of government“, in den letzten 200 Jahren waren die Tories zwei Drittel der Zeit an der Macht, stets mit einem starken Parteiapparat und dem Boulevard im Rücken.

Jetzt hat sich die Stimmung gedreht. Im schlimmsten Fall könnten die Tories bei der Wahl sogar auf Platz drei landen, hinter den Liberaldemokraten oder dem Brexiteer Nigel Farage. Was ist da passiert?

"Zeit für Veränderung"

„Es ist Zeit für Veränderung“, schreibt selbst der Boulevardriese Sun, der jahrelang die verlässlichste mediale Bastion der Tories war. Jetzt unterstützt das Blatt Labourchef Starmer; nicht, weil der das bessere Programm hat. Sondern weil die Tories nur mehr für „Turbulenzen, Verrat und Chaos“ sorgen, wie es heißt.

Das stimmt damit überein, was Wähler sagen. Früher waren die Tories die Partei der Verlässlichkeit, diejenigen, die zwar nicht sympathisch, aber kompetent waren. Dieses Bild gibt es nicht mehr: Fünf Premiers hat die Partei in nur 14 Jahren verschlissen, 2022 gab es vier Innen-, vier Finanz- und fünf Unterrichtsminister. Zuletzt setzen Parteimitglieder Geld auf verfrühte Wahlen – kurz bevor Sunak eben die bekanntgab. Das „Gamblegate“ steht nun symptomatisch für die Partei: Man ist ein Haufen reicher Spieler, denen das Land egal ist.