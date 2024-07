Briten bereit für Labour-Wende: "Bringt sie her, die Langeweile!"

„Oh, er kommt!“ Kurz vor zehn Uhr geht am Donnerstag in einer normalerweise ruhigen Wohnhausanlage in Kentish Town, Nordlondon, ein Raunen durch die Menge. Aufgeregt zücken sie die Handys: Die Frau, die im grauen Kurzarmshirt am Zaun lehnte. Der Mann mit dem blauen Pullover, der hinter dem Polizisten steht. Die Dame auf dem Balkon im ersten Stock. Selbst der Security in der neongelben Warnweste. Niemand möchte es verpassen.

Und dann spaziert er mit roter Krawatte und leicht angespanntem Lächeln durch das Spalier an Unterstützern: der vermutlich neue englische Premierminister, Labour-Chef Sir Keir Starmer.