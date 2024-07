Die Briten haben gewählt: Erste Prognose deutet auf Erdrutschsieg für Labour

410 Sitze, das ist noch mehr als vorausgesagt: In Großbritannien hat die Labourpartei nach einer ersten Exit-Poll-Prognose wohl einen Erdrutschsieg eingefahren. Die konservativen Tories unter Premier Rishi Sunak stürzte auf 131 Sitze im 650-Sitze-Parlament ab - damit enden 14 Jahre Tory-Regierungszeit.

In Umfragen war Labourpartei ein solcher Erdrutschsieg vorausgesagt worden, Keir Starmers Partei lag stets gut 20 Prozentpunkte vor den Konservativen. Da in Großbritannien das Mehrheitswahlrecht gilt, also das Motto "The winner takes it all", ergibt das im Unterhaus eine deutliche Mehrheit für die Gewinnerpartei.