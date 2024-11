Sterbehilfe legalisieren? Diese Frage spaltete England

© via REUTERS/HOUSE OF COMMONS

Konkret sieht die Novelle vor, dass Über-18-Jährige, die "unheilbar krank und geistig zurechenbar sind", und sich "in den letzten sechs Monaten ihres Lebens befinden", um ärztliche Hilfe bei der Beendigung ihres Lebens bitten dürfen.

Ein Höchstrichter müsste dazu von mindestens einem Arzt hören und könnte die sterbende Person, oder auch andere, näher befragen. Nach dem Urteil des Richters, müsste der Patient 14 Tage bis zur Tat warten.

Laut Verein "Dignity in Dying" nehmen sich in Großbritannien jedes Jahr rund 650 sterbende Bürgerinnen und Bürger das Leben; zehn Mal mehr würden es versuchen. Zusätzlich reisen rund 50 Briten jedes Jahr in die Schweiz, um dort (für 8.000 bis 18.000 Euro) Sterbehilfe zu erhalten.