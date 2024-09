Sterbehilfe: "Patienten und Angehörige werden allein gelassen"

Es ist ein kontroverses und heikles Thema: Sterbehilfe. Seit 1. Jänner 2022 ist die Beihilfe zum Suizid in Österreich nicht mehr strafbar. Seither wurden 481 Sterbeverfügungen errichtet. Zumindest 181 Personen haben den assistierten Suizid in Anspruch genommen. Genau Zahlen liegen nicht vor - es wird nicht einheitlich registriert.

Doch manchen Betroffenen sind die Regeln zu streng. Sie haben Angst, nicht mehr selbst in der Lage zu sein, das tödliche Präparat einzunehmen. Vier Personen (darunter zwei Schwerkranke) und ein Verein haben sich in der Sache daher an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) gewandt. Ihr Argument ist nur auf den ersten Blick irritierend: Sie argumentieren unter anderem mit dem Recht auf Leben. Am Donnerstag findet dazu eine öffentliche Verhandlung statt.