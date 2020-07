Gouverneur von Florida schließt Fitnesscenter nicht, weil "Leute dort eh fit sind"

"Wenn Sie in Form sind, besteht eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass Sie in einem kritischen Zustand als Resultat von den Folgen des Coronavirus enden. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, die Fitnesscenter zu schließen", so Gouverneur Ron DeSantis von Florida.

Die Entscheidung fällt der Gouverneur obwohl es immer mehr Fälle von Menschen gibt, die einen gesunden Lebensstil geführt und dennoch einen schweren Krankheitsverlauf hatten. Dass auch junge und gesunde Menschen das Virus ohne Symptome in sich tragen und verbreiten können, zieht DeSantis scheinbar ebenfalls nicht in Betracht.

Florida war einer der Staaten in Nordamerika, welcher schon viel früher wieder hochgefahren wurde, trotz des Rates medizinischer Experten, dies nicht zu tun. Der Staat hatte jeweils 100 neue Todesfälle pro Tag in den letzten vier Tagen zu verzeichnen, wie The American Independent am 17. Juli berichtet.