Covid-19: 40 Prozent der Infektionen verlaufen ohne Symptome

Die Zahl jener, die ohne Symptome an der vom neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelösten Erkrankung Covid-19 erkranken, könnte weit höher liegen als bisher gedacht. Die US-Gesundheitsbehörde "Centres for Disease Control and Prevention" schätzt mittlerweile, dass sich die Anzahl dieser asymtomatischen Verläufe von 35 Prozent im Mai auf mittlerweile 40 Prozent erhöht habe.

Das bekommt gerade jetzt, wo in den USA die Zahl der Infizierten weiterhin dramatisch ansteigt, Bedeutung. Die Chance einer Übertragung des Virus durch umsymptomatisch Erkrankte liege demzufolge laut der Behörde bei 100 Prozent, hieß es auf CNN.

In Zusammenhang damit könnte die unter Wissenschaftern diskutierte Übertragung des Virus mittels kleiner Aerosole, die in der Luft weiter verteilt werden als die schwereren Viren selbst, stehen. Am 9. Juli hatte die WHO dies als möglichen Übertragungsweg offiziell erwähnt.

Die Berüchsichtigung der symptomlosen Verläufe könnte Einfluss auf den Verlauf der Pandemie haben. US-Mediziner gehen davon aus, dass bei Einhaltung von Abstand und dem Tragen von Masken die Ausbreitung des Virus innerhalb weniger Wochen eingedämmt werden kann.