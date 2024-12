Gottesstaat gegen Diktatur: Wer in Syrien gegeneinander kämpft

Ausgestattet mit türkischen Generatoren versorgten die Kämpfer der HTS die Bevölkerung mit mehr Strom als es unter Assad bisher geschah. Gleichzeitig tauchen Videos von brutalen Massakern an syrischen Soldaten auf. Das Ziel der HTS ist die Errichtung eines Kalifats in Syrien.

Die unterlegenen Milizen schlossen sich entweder an oder flüchteten in den Norden. Im Norden wiederum geht die von der Türkei gegründete Rebellengruppe „Syrische Nationalarmee“ (SNA) gegen die kurdisch dominierten „Syrisch-Demokratischen Kräfte“ (SDF) , aber auch gegen syrische Stellungen vor.

Die Regimegegner sind beileibe keine homogene Masse, sondern ein Sammelsurium verschiedenster Bündnisse, Splittergruppen und Gotteskrieger . In der Provinz Idlib, von wo aus der Überraschungsangriff am Mittwoch startete, waren in den vergangenen Jahren alle Milizionäre, die gegen die Regierung kämpften, zusammengepfercht worden.

Die etwa 18.000 Krieger SNA setzen sich ebenso aus verschiedenen Milizen zusammen. Da gibt es Überbleibsel der „Freien Syrischen Armee“, die sich zu Beginn des Bürgerkriegs gebildet hatte und anfangs als gemäßigt galt, sich jedoch zunehmend radikalisierte.

Kämpfer der SNA zogen für die Türkei sowohl in Bergkarabach aufseiten Aserbaidschans als auch in Libyen aufseiten der Regierung in Tripolis in den Krieg. Im Stadtteil „Scheich Masoud“ in Aleppo leisteten Teile der SDF bis zum Erscheinen dieses Artikels nach wie vor Widerstand gegen HTS und SNA.

Lange dürfte dieser jedoch nicht mehr andauern. Noch ist nicht klar, ob sich auch die türkischen Streitkräfte abermals in den Krieg einmischen und massiv gegen die kurdisch dominierten Gebiete vorgehen. Denkbar wäre es. Das herrschende Chaos böte die perfekte Gelegenheit, weiteres Gebiet in Besitz zu nehmen.

Ebenso unklar ist derzeit, wer in diesem Krieg letztendlich die Oberhand behält. So oder so dürfte er eine weitere massive Flüchtlingswelle auslösen. Müssten Assad-treue Syrier flüchten, bliebe ihnen der zerstörte und krisenzerfressene Libanon oder Jordanien.