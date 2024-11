Islamistische Rebellen in Vororten Aleppos: Was ist los in Syrien?

Zudem hat die HTS – direkt oder indirekt – einen starken Verbündeten: Die Türkei, die schon lange den gesamten nordsyrischen Grenzstreifen in eine „Pufferzone“ umwandeln und dort Rebellen wie syrische Flüchtlinge ansiedeln will. Aleppo böte die Infrastruktur dafür. Dafür spricht auch, dass sich Einheiten der „Syrisch Nationalen Armee“ – von der Türkei ausbildete, dschihadistische, Rebellengruppen – allem Anschein nach darauf vorbereiten, die kurdisch dominierte Stadt Manbidsch anzugreifen. Die mehrheitlich kurdischen „Syrisch Demokratischen Kräfte (SDF)“ zogen eiligst Verstärkungen zusammen. Und so könnte es auch bald im Nordosten Syriens bald wieder brodeln.

Der "Islamische Staat" ist noch aktiv

In dieser Gegend verüben regelmäßig Terroristen des IS Anschläge auf kurdische Orte. Die stetige Bedrohung durch die Türkei lässt es nicht zu, das Hauptaugenmerk auf die Terrororganisation zu richten – die in den vergangenen Monaten sowohl in Syrien als auch im Irak wieder erstarkt ist. Eine Ansammlung kurdischer Truppen bei Manbidsch wird anderswo ein Vakuum hinterlassen, in das der IS vorstoßen könnte.

Ob es der HTS tatsächlich gelingt, eine Stadt wie Aleppo zu erobern und dauerhaft zu halten, darf bezweifelt werden. Doch die Gelegenheit war lange nicht so günstig wie jetzt: Russland ist mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt, die Hisbollah operativ stark geschwächt, der Iran muss sich ebenfalls auf andere Krisen konzentrieren – und die syrische Wirtschaft liegt ohnehin am Boden. Und die neue Offensive schreibt ein weiteres blutiges Kapitel im mehr als 13 Jahre lang andauernden Bürgerkrieg.

Daran mitschreiben wird einmal mehr der russische Generaloberst Aleksandr Chaiko der am Freitag in Syrien ankam. Seine Aufgabe soll es sein, die Front zu stabilisieren. Der mutmaßliche Organisator des Massakers von Butscha nahe Kiew hat Erfahrung in Syrien: 2019 und 2020 zeichnete er unter anderem für den Sieg des Assad-Regimes gegen HTS verantwortlich und erlangte den Ruf, brutal gegen Zivilisten vorzugehen.