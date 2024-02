Von Gold, Heiratsalter und jungen Demokratien - mal was Positives aus der Welt

In unserer Reihe "Warum sollte mich das interessieren?" behandeln Ingrid Steiner-Gashi und Evelyn Peternel Themen, die manchmal noch weit weg erscheinen, für jede und jeden hier in Österreich jedoch große Bedeutung haben.

"Schreib doch mal was Lustiges", sagen die Freunde und klagen: Sie könnten es schon nicht mehr hören und lesen, die immer nur schlechten Nachrichten: Ukraine-Krieg, Wahnsinn in Gaza, die Raketen-schießenden Houthis, Erdbeben, Katastrophen, Klimawandel und der Dritte Weltkrieg, der auch schon nahe.

Zugegeben: "Lustiges" lässt sich in der Weltpolitik derzeit eher nicht finden, es sei denn, man lässt sich von den zahlreichen Hoppalas von US-Präsident Joe Biden erheitern. Aber ein paar nicht so schlechte Nachrichten, allenfalls sogar gute, die gibt es doch. Hier kommt er also, ein willkürlicher Streifzug durch den eher lichten Dschungel der "Good News" aus aller Welt in den vergangenen zehn Tagen. Er ergab Folgendes:

Todesstrafe abgeschafft

In Simbabwe wird nach mehrmaliger Ankündigung nun wirklich die Todesstrafe abgeschafft. Das hat übrigens nicht nur ethische, sondern auch praktische Gründe. Warum?