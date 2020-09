Glamouröse US-Botschafterin Ziel iranischer Vergeltung?

Wie das Magazin Politico unter Berufung auf anonyme Regierungs-Offizielle in Washington berichtet, ist in vertraulichen Lageberichten ein potenzielles Ziel namentlich genannt worden: Lana Marks, Luxushandtaschen-Designerin, einst beste Freundin der bei einem Autounfall 1997 in Paris ums Leben gekommenen Prinzessin Diana und seit rund einem Jahr 2019 Botschafterin der Vereinigten Staaten in Südafrika. Sie soll ins Visier des Mullah-Regimes geraten sein.