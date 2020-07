UN-Expertin: US-Drohnenangriff auf Soleimani "rechtswidrige" Tötung

Die Vereinten Nationen verurteilen die Tötung des irakischen Generals Kassem Soleimani und neun weiteren Personen bei einen Drohnenangriff der USA im Jänner. "Major General Soleimani war für die iranische Militär-Strategie und Einsätze in Syrien und im Irak verantwortlich. Aber ohne das Bestehen einer tatsächlichen, unmittelbare Bedrohung ist das Vorgehen der USA rechtswidrig", schrieb Agnes Callamard, UN-Sonderberichterstatterin für willkürliche Exekutionen und Schnell-Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren am Montag in ihrem Bericht. Die Tat stelle einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar.

Der US-Drohnenangriff vom 3. Jänner sei der erste bekannte Vorfall, bei dem eine Nation einen Angriff auf dem Gebiet eines Drittlandes durchführte und das Vorgehen mit dem Recht auf Selbstverteidigung begründete, fügte Callamard hinzu.