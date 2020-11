Budget-Gipfel: Wie die EU die Blockade lösen will

Ein Bestandteil der riesigen Geldtöpfe, die sich aus dem nächsten, siebenjährigem EU-Haushalt und der 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbauhilfe zusammensetzt, ist der neue Rechtsstaatsmechanismus. Diesen lehnen Orbán und Morawiecki kategorisch ab. Sie sehen darin ein „ideologisches Instrument“, das in die souveränen Rechte ihrer Staaten eingreift.

Sieht das die österreichische Regierung auch so?

Nein. Im Gegenteil – Bundeskanzler Sebastian Kurz bezeichnet „Rechtsstaatlichkeit und Reformen als Basis für die Auszahlung von EU-Geldern“. Damit stellt sich Kurz so wie 24 andere europäische Regierungen klar gegen die Blockade-Position Ungarns und Polens.

Wie funktioniert dieser neue Mechanismus, der Rechtsstaatssünder einbremsen soll?

Eher noch als Ungarn würde wohl Polen diese Sanktionen zu spüren bekommen. Denn Warschau demontiert Stück um Stück die Unabhängigkeit der polnischen Justiz – was man in Brüssel als ein Einfallstor für Korruption sieht. Wenn durch diese Entwicklung die Veruntreuung von EU-Geldern droht, kann eine qualifizierte Mehrheit von EU-Regierungen Sanktionen beschließen. Dann würde der Geldstrom an Polen aus dem gemeinsamen Budget schmerzhaft gebremst.

Bei Ungarn, wo wohl Medien und die Freiheit der Wissenschaft gegängelt und Wahlgesetze verändert werden, wäre der Mechanismus schwerer auszulösen. Denn dafür müsste nachgewiesen werden, dass dem EU-Budget direkter Schaden entsteht. Manfred Weber, Orbáns Parteifreund und Chef der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), versteht Ungarns Aufregung nicht: „Das ist ein entpolitisierter Mechanismus. Er bietet mehr legale Sicherheit.“ Letztlich könne jedes sanktionierte Land dann sofort den Europäischen Gerichtshof anrufen.