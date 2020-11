Dann kann die EU gleich zusperren

Österreich hat damit kein Problem – im Gegenteil; Wien drängt auf europäischer Ebene sogar vehement darauf: In der EU wird ein Sanktionsmechanismus eingeführt, der die Auszahlung der Mittel aus der gemeinsamen EU-Haushaltskasse an die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards knüpft. Wer also die demokratischen Grundrechte einschränkt, die Unabhängigkeit der Justiz untergräbt und somit der Korruption Tür und Tor öffnet, soll künftig von Brüssel weniger Geld bekommen. Man sollte meinen, das Ja aller europäischen Staaten dazu wäre eigentlich selbstverständlich.