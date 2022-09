"Gibt nichts Britischeres": Tausende stehen für Queen-Sarg Schlange

"Niemand, der bei Verstand ist, würde sich noch anstellen"

Entlang der Warteschlange stehen in regelmäßigen Abständen Toilettenkabinen, Straßenverkäufer bieten den Wartenden Lebensmittel und Getränke an. Armbänder geben an, wer sich ordnungsgemäß angestellt hat und wer nicht. Entlang der Strecke stehen Hundertschaften an Helfern, Polizisten und Sanitätern bereit. Der Sarg der Königin wird in der Zwischenzeit von Soldaten bewacht, die alle sechs Stunden abgelöst werden. Wer den Sarg erreicht, hat dort nur eine Minute Zeit, Abschied von der verstorbenen Monarchin zu nehmen.

Die Schlange sei "ein Triumph des Britentums", ist in einer vielfach geteilten reihe von Twitter-Postings des Nutzers "curiousiguana" zu lesen: "Niemand, der bei Verstand ist, würde sich jetzt noch anstellen, aber sie kommen immer noch". Und weiter: "Wenn man Teil der Schlange wird, kann man erwarten, dort tagelang zu stehen. Man darf keinen Sessel und keinen Schlafsack mitnehmen. In der Schlange gibt es keinen Schlaf, denn sie bewegt sich ständig, bei Tag und bei Nacht."