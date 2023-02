"Gerät außer Kontrolle": China "zutiefst besorgt" über Ukraine-Krieg

Keine Kritik an Russland

Kritik an Russland wegen dessen Angriffskriegs übte der Außenminister allerdings weiter nicht. Bezogen auf den bevorstehenden ersten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar sagte Qin, Peking werde "weiterhin Friedensgespräche fördern".

"Gleichzeitig fordern wir die betroffenen Länder auf, so schnell wie möglich aufzuhören, Öl ins Feuer zu gießen." Zudem solle "die Schuld nicht mehr auf China" geschoben werden. US-Außenminister Antony Blinken hatte am Sonntag gesagt, China erwäge möglicherweise Waffenlieferungen an Russland.