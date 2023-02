Biden überraschend zu Besuch in Kiew eingetroffen

Der US-Präsident Joe Biden ist am Montag zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Dort traf er sich mit Staatschef Wolodimir Selenskij, wie auf Videos in sozialen Medien zu sehen war. Der Besuch vier Tage vor dem ersten Jahrestag des Kriegsbeginns war aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden.