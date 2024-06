"Generation EU": Was die EU für jene, die es nicht anders kennen, bedeutet

Österreich vor dem EU-Beitritt? Daran können sich viele nicht mehr erinnern. Während Ältere den Euro immer seltener im Kopf in Schilling umrechnen und sich an die Reisefreiheit gewöhnt haben, ist eine Generation herangewachsen, die es nicht anders kennt. Die bei der EU-Volksabstimmung vor 30 Jahren noch gar nicht auf der Welt war.

Der KURIER hat mit vier jungen Menschen der „Generation EU“ in Österreich darüber gesprochen, was die EU für sie bedeutet, was man an ihr verbessern könnte und wie sie sich vor der EU-Wahl informiert haben.

Muskaan, 21, PR-Beauftragte: "Kaum jemand kennt sich aus"