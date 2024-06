Italien fordert Posten des EU-Kommissionsvizepräsidenten

Italien fordert den Posten eines Vizepräsidenten in der neuen EU-Kommission , die nach den EU-Parlamentswahlen vergangene Woche entstehen wird.

"Auf jeden Fall muss Italien in der neuen EU-Kommission einen Vizepräsidenten mit einem wichtigen Ressort erhalten", sagte der italienische Außenminister und Vizepremier Antonio Tajani in einem Interview mit der Tageszeitung Quotidiano Nazionale am Sonntag.