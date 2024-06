Europa wählte rechts, der Norden links – warum?

Der Li-Andersson-Effekt

In Finnland war Li Andersson, 37, die strahlende Gewinnerin des Abends. Mit ihrer Linksallianz räumte die bekennende Marxistin 17,3 Prozent ab, landete auf Platz zwei hinter der regierenden konservativen Sammlungspartei. Andersson war bis vor einem Jahr Teil der Regierung unter Sanna Marin, die bekanntlich so jung und so weiblich war wie keine Koalition zuvor. Als Marin die politische Bühne vor einem Jahr verließ, weil Konservative mit den rechtspopulistischen Wahren Finnen die Regierung übernahmen, richteten sich alle Blicke auf Andersson. Sie hatte als Bildungsministerin einen respektablen Job gemacht, das brachte ihr jetzt die Sympathie der Wähler ein.

Abgestraft haben die finnischen Wähler dafür die Rechtspopulisten, die seit ihrem Amtsantritt einen Skandal nach dem nächsten geliefert hatten. Zuletzt stolperte der Wahre-Finnen-Wirtschaftsminister über seine Forderung nach Abtreibungen in Afrika wegen der Klimakrise. Bei der Wahl setzte es dafür schlappe 7,6 Prozent – das ist gerade mal ein Drittel des Ergebnisses von vor einem Jahr.