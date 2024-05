Die milliardenschwere Familien-Dynastie, die Schweden finanziert

Fruchtbare Symbiose

In Schweden aber zählen andere Kategorien, der Gemeinnutz, die Zurückhaltung. Und die hat die Familie perfektioniert. Die Wallenbergs haben mit dem Mediengigant Ericsson, dem Rüstungsriesen Saab, Scandinavian Airlines oder AstraZeneca gefühlt das halbe Land im Griff, stellen jedenfalls gut ein Drittel des schwedischen Aktienmarkts. Wenn Marcus Wallenberg aber wie beim Besuch von Alexander van der Bellen und WKO-Präsident Harald Mahrer in seiner altehrwürdigen Bank sagt, „wir sind nur ein Haufen kleiner Tech-Freaks“, dann will man das irgendwie glauben: Das Vermögen der 150 Jahre alten Dynastie parkt nämlich in diskreten Stiftungen, und was die abwerfen, muss für Forschung und Bildung zurück in die Gesellschaft fließen – so will es das Familienvermächtnis.

200 Millionen jährlich rinnen so in Bereiche, die in anderen Ländern der Staat finanzieren muss. Eine Symbiose, von der beide Seiten etwas haben: Die drei ergrauten Cousins haben sich so eine dominante Position in der Politik gesichert, ohne selbst politisch aktiv zu sein – kein Denkmal, kein Park ist nach nach ihnen benannt. Umgekehrt sorgt die Familie dafür, dass Firmen nicht in die Hände ausländischer Hedgefonds fallen, das sorgt für gesellschaftspolitischen Zusammenhalt. „Hier kommt niemand an Wallenberg vorbei“, sagen die, die die Familie von innen kennen. Marcus Wallenberg selbst nennt das „doppelte Verantwortung“: Seine Firmen müssten Profit machen, dann hätten alle Schweden was davon.