Akademikerarbeitslosigkeit steigt: Welche Studien durch KI bedroht sind

So wie Matthias Eller machen es viele Wirtschaft-Studierende. Weil sie wissen, dass ihr Studium keine Berufsausbildung ist, jobben sie nebenher. Eller war sowohl als Studienassistent an der Uni engagiert und managte nebenher ein Start-up. Mit 32 machte er seinen Bachelor und dachte, dass es an der Zeit sei, richtig ins Berufsleben einzusteigen. Seit Dezember ist er auf Jobsuche. Gar nicht so einfach wie gedacht.

„Es gibt zwar viele Jobs für Berufsanfänger, aber die guten sind halt sehr schnell vergriffen“, erzählt er. Übrig blieben schlecht bezahlte Stellen mit hohen Leistungsanforderungen. „Berufseinsteiger wollen aber nicht gleich in ein Burnout landen oder einen Arbeitgeber, der undankbar ist“, sagt Eller. Im Akademikerzentrum macht er jetzt eine Ausbildung zum Projektmanagement. In den Bereich möchte er auch beruflich wieder andocken, wobei ihm die Branche nicht so wichtig ist. Sorgen, dass er länger arbeitslos bleiben wird, macht er sich keine. „Ich werde auf jeden Fall etwas finden“.