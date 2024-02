Arbeitslosigkeit im Jänner um 8 Prozent gestiegen

Männer stärker betroffen als Frauen

Männern sind mit einem Plus von 9,1 Prozent weit stärker betroffen als Frauen mit 6,4 Prozent. Altersmäßig spüren vor allem jüngere die angespannte Lage am Arbeitsmarkt. Bei Personen unter 25 Jahren gab es ein Plus von 11,5 Prozent, bei Personen mit akademischer Ausbildung sogar ein Plus von 17 Prozent. Dies ist vor allem auf die Zurückhaltung bei Neueinstellungen zurückzuführen.

Der stotternde Konjunkturmotor in Österreich macht sich auch am Stellenmarkt bemerkbar. Beim Arbeitsmarktservice waren Ende Jänner über 87.000 offene Stellen als sofort verfügbar gemeldet, ein Minus von rund 19 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Rückgang an offenen Stellen zeige "die schwierige konjunkturelle Situation", erklärte die AMS-Vorständin Petra Draxl in einer Stellungnahme. Der Stellenmonitor des Wirtschaftsbundes zählt 165.000 offene Stellen. Anfang Dezember waren es noch 185.000.