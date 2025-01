Rotes Kreuz im Gazastreifen: "Wer versichert uns, dass unsere Hilfe ankommt?"

Doch das reiche bei Weitem nicht aus: Schon bevor die Hamas mit ihrem Großangriff am 7. Oktober 2023 den aktuellen Krieg vom Zaun brach, war die Bevölkerung im Gazastreifen auf rund 500 Lkw-Ladungen an Hilfsgütern pro Tag angewiesen gewesen.

Der ägyptische Rote Halbmond organisiert die internationalen Hilfslieferungen nach Gaza: 640 Lastwägen voller Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel überquerten alleine am Sonntag die Grenze.

Hossam Elsharkawi, Regionaldirektor des Internationalen Roten Kreuzes (IKRK) bei einer Pressekonferenz in Wien

Für die nächsten Wochen werde es deshalb schwierig, dieses Tempo aufrechtzuerhalten. Noch stünden in Ägypten rund 1.000 beladene Lkw bereit – deutlich weniger als noch vor Monaten, doch Lebensmittel sind seither verdorben, Medikamente abgelaufen. Tausende Tonnen an Hilfsgütern mussten somit weggeschmissen werden.

Einen nennenswerten Anstieg an Spenden – sowohl von Privatpersonen als auch von staatlichen Institutionen – habe es trotz der Waffenruhe noch nicht gegeben.

Ein weiteres Problem: Von den sieben Grenzübergängen in den Gazastreifen sind nur drei geöffnet, für ein paar Stunden pro Tag. Um die notwendige Hilfe leisten zu können, „müssten alle Grenzübergänge rund um die Uhr geöffnet bleiben“, so Elsharkawi.

Nicht nur von der Hamas selbst gehe Gefahr aus. Während der letzten Waffenruhe im Mai war Elsharkawi selbst im Gazastreifen, damals wurden Lkw zum Schutz vor Plünderungen von Sicherheitsleuten begleitet – „und sogar die wurden von Drohnen beschossen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es mit einer völlig verzweifelten Bevölkerung zu tun haben, der es an allem fehlt. “

Das sehe man nicht zuletzt an den Tausenden Vertriebenen, die noch am Sonntag ihre Sachen packten und die Flüchtlingscamps im Gazastreifen verließen, um dorthin zurückzukehren, wo früher ihre Häuser waren. „Das ist lebensgefährlich“, so Elsharkawi, „noch immer sind Bomben und Raketen, die jederzeit explodieren könnten, im Schutt begraben.“