Gazakrieg: Wie sich das kleine Katar zum großen Vermittler aufschwang

Während zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen weiter der Krieg tobt, richten sich hinter den Kulissen alle Augen auf Muhammed bin Abdulrahman bin Dschassim Al Thani. Der 43-Jährige ist Außenminister und Regierungschef von Katar, das sich in den vergangenen Jahren eine spezielle Stellung erarbeitet hat: Das kleine Golfemirat genießt das Vertrauen der USA und Israels, aber auch das des Iran – und es hat gute Kontakte zu bad boys wie den afghanischen Taliban und zur Hamas, beide haben ein Büro in der Hauptstadt Doha. Ideal für eine Position als Vermittler.

Über diese Kanäle gelang es dem katarischen Chefdiplomaten, der als zupackend und trotz seiner Abstammung aus der Herrscherfamilie Al Thani als Mann ohne Standesdünkel gilt, die Freilassung der ersten Geiseln aus der Hamas-Gefangenschaft zu erwirken.

Jetzt allerdings, so heißt es in informierten Kreisen, stocken die Bemühungen. Dennoch ist der Golfstaat (so groß wie Oberösterreich) Dreh- und Angelpunkt weiterer Verhandlungen, wie auch der Besuch von David Barnea, Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, am vergangenen Wochenende in Doha gut unterstreicht. Da könnte noch mehr kommen, sind Beobachter überzeugt.