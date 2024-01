"Gaza ist zu einem Ort des Todes geworden"

Israels Armeesprecher Daniel Hagari sagte am späten Freitagabend, die Truppen würden weiterhin "in allen Teilen des Gazastreifens kämpfen, im Norden, Zentrum und Süden". Nach Angaben der Armee bombardierte ein Kampfjet in der Nacht das Gebiet von Bureidsch im Zentrum des Gazastreifens. Dabei sei eine "bewaffnete Terrorzelle" getötet worden. Zuvor habe es einen versuchten Angriff auf einen israelischen Panzer gegeben. In der Stadt Khan Younis seien mehrere palästinensische Kämpfer getötet worden, hieß es weiter.